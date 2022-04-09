Joe Biden, Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarıya onay verdi

Joe Biden, Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarıya onay verdi

ABD Başkanı Biden, iki ülkeye karşı kozlarını oynamaya devam ediyor. Biden, bu kapsamda yeni tasarıya imza attı.

Ukrayna savaşı nedeniyle ABD'nin Moskova ve Minsk yönetimlerine yaptırımları devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mart'ta Temsilciler Meclisi'nde, 7 Nisan'da Senato'da kabul edilen tasarıyı onayladı.

Tasarı, ABD'nin, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını kapsıyor.

Biden tasarıyı imzaladı

Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine bu ülkeyle normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından Kongre'de hazırlanan ve onaylanan tasarı nihai onay için Biden'ın önüne geldi ve ABD Başkanı'nın imzasıyla yasalaştı.

Yeni kararın kapsamı

Yasa, ABD'nin, Rusya ve Belarus'a çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyor.

Geçen ay açıkladığı karar

Biden, geçen ay Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın artık "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkileri" askıya aldıklarını duyurmuştu.

Sürecin resmi olarak başlaması ve tamamlanması için Kongre harekete geçmişti.