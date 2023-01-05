Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes kararını değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da ilan ettiği ateşkese değinerek, "Sanırım Putin biraz nefes almaya çalışıyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısına uyarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya 6 Ocak 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar iki ülke arasındaki tüm çatışma noktalarında ateşkes ilan etmesi talimatı vermişti.

Ancak Ukrayna, ateşkese olumlu yanıt vermemişti..

ABD Başkanı Joe Biden de Noel için verilen ateşkes kararını yorumladı.

"İlginç buldum, sanırım biraz nefes almaya çalışıyor"

Biden, "Putin'in söylediği herhangi bir şeye yanıt vermek konusunda isteksizim. Bunu ilginç buldum. 25'inde ve yılbaşında hastaneleri, kreşleri ve kiliseleri bombalamaya hazırdı. Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor" dedi.