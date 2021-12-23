ABD Başkanı, ilerleyen yaşına rağmen, yeniden adaylığı ciddi şekilde düşünüyor. Biden, kendisine yöneltilen soruya cevap verirken, sağlıklı olma şartını dile getirdi.

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimleri 2024'te düzenlenecek.

79 yaşındaki Joe Biden'ın bir sonraki seçimlerde aday olup olmayacağı şimdiden tartışma konusu oldu.

BIDEN'IN TEKRAR ADAYLIĞI GÜNDEMDE

New York Times gazetesinde, geçtiğimiz günlerde yer alan bir yazıda, Biden'ın ilerleyen yaşı nedeniyle aday olmaması gerektiği ima edilmiş, tekrar seçilmesi halinde ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacağı hatırlatılmıştı.

"YENİDEN ADAY OLACAK MISINIZ" SORUSU

ABC News yayınına katılan Biden'a, 3 yıl sonra yapılacak seçimlere ilişkin görüşü soruldu. "Yeniden aday olmayı planlıyor musunuz?" sorusuna Biden, "Evet ama kadere büyük saygım var." dedi.

2024 MESAJI VERDİ

Biden, yanıtının devamında "Sağlığım yerinde olursa, doğrusunu isterseniz, yeniden aday olurum." ifadesini kullandı.

Joe Biden: Sağlıklı olursam, 2024'te adayım ViDEO

"SAĞLIKÇI VE DİNÇ"

Geçtiğimiz ay rutin sağlık kontrolünden geçen ABD Başkanı Biden hakkında doktorları, "Sağlıklı ve dinç. Başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." sonucunu paylaşmıştı.

UÇAĞA BİNERKEN DÜŞTÜ

Biden, mart ayında Georgia eyaletine yapacağı seyahat öncesi uçağın merdivenlerini çıkarken üç kez düşmesiyle konuşulmuştu.

Öte yandan Biden, geçen yıl düşerek ayağını çatlattı ve bir süre alçıyla dolaştı.

Joe Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken 3 kez düştü ViDEO