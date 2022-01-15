Joe Biden, seçim tehditlerine karşı önlemler için atama yaptı

Joe Biden, seçim tehditlerine karşı önlemler için atama yaptı

Seçimlerde güvenliği sağlamak isteyen Beyaz Saray, 'seçim tehditleri yetkilisi' ataması gerçekleştirdi.

ABD'de bu yıl ara seçimler yapılacak.

Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya, Çin ve diğerlerinden seçimlere yönelik gelebilecek tehditlere yanıt verme konusunda hamle yaptı.

Beyaz Saray'da alınan karar doğrultusunda, seçim tehditlerine ilişkin istihbaratı koordine etmek için yetkili atandı.

SEÇİM TEHDİTLERİ YETKİLİSİ ATANDI

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in sözcüsü Nicole de Haay, yaptığı açıklamada, Jeffrey Wichman'ın "seçim tehditleri yetkilisi" olarak atandığını duyurdu.

De Haay, Jeffrey Wichman'ın üst düzey karşı istihbarat ve siber görevler de dahil 30 yıldan fazla süredir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) hizmet verdiğini söyledi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ ÇABALARINI KOORDİNE EDECEKLER

"Seçim tehditleri yetkilisi", 18 üyeli istihbarat topluluğundaki tüm seçim güvenliği çabalarını koordine etmekten sorumlu olacak.

Söz konusu istihbarat birimlerinin tüm siber saldırıları tespit ve caydırma girişimlerinin atanan yeni yetkilinin koordinasyonuyla yürütüleceği kaydedildi.