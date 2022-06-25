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    Joe Biden, silah kontrolü yasasını onayladı

    Joe Biden, silah kontrolü yasasını onayladı

    Bireysel silahlanma sorununun yaşandığı ülkede Biden'ın imzasına sunulan yasa yürürlüğe girdi.
    • 25.06.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 05:37
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    ABD'de yaşanan silahlı saldırıların önüne geçilmesi için yöntem arayışlarına başlandı.

    Bu kapsamda Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti, silah kontrolü yasası üzerinde anlaşma sağladı.

    Biden onayladı

    ABD'deki silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa Biden'a sunuldu.

    Söz konusu yasa, Biden'ın imzalamasının ardından resmen yürürlüğe girmiş oldu. Biden, silah kontrolü yasasının kabul edilmesiyle "hayatların kurtulacağını" söyledi.

    Joe Biden, silah kontrolü yasasını onayladı #1

    Kongre'den geçti

    Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulu'nda onaylanan silah düzenlemesi yasası, Temsilciler Meclisi'nde de 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

    Joe Biden, silah kontrolü yasasını onayladı #2

    Son 30 yıldır ilk kez düzenleme yapıldı

    AA'nın haberine göre, ABD Kongresi, bu yasayla son 30 yıldır ilk kez silah kontrolü konusunda düzenleme yapmış oldu.

    Silahlı saldırılar

    Geçen ay Buffalo'daki ırkçı saldırı ve Texas'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırılarla ülke genelindeki protestoların ardından silah kontrolü düzenlemesi yeniden gündeme gelmişti.

    Joe Biden, silah kontrolü yasasını onayladı #3


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