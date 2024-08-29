Joe Biden tatile çıktı Görevini Kamala Harris'e devreden ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki bir plajda dinlenirken görüntülendi.

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REUTERS

Amerika, hızla 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan seçimlere hazırlanıyor..

Donald Trump ile birlikte yarışan ABD Başkanı Joe Biden, 2 ay önce havlu attı ve adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Trump'ın suikasta uğraması ve akabinde toplumda popülerliğini de artırması Biden'ı Kamala Harris'i desteklemeye yöneltti.

Son olarak Demokrat Parti içinde Joe Biden döneminin bittiğini ve Kamala Harris döneminin başlayacağının ilanı olarak kabul edilen Demokrat Parti Kongresi'nde konuşan Biden siyasete gözyaşlarıyla veda etmişti..

Yaşananların ardından Biden, soluğu deniz kenarında aldı...

PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ

Sık sık tatile çıkmasıyla eleştirilen Biden, Delaware eyaletindeki bir plajda dinlenirken kameralara yansıdı.

81 yaşındaki Biden'a, eşi Jill Biden eşlik etti.

Halk plajında Amerikalıların yoğun ilgisine maruz kalan Biden'a bir kadının öpücük gönderdiği ve Biden'ın da ona el salladığı görüldü.