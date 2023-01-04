Joe Biden: Temsilciler Meclisi Başkanı seçilememesi utandırıcı

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan kriz sonrası durumu "utandırıcı" olarak nitelendirerek, "Bu iyi bir şey değil" dedi.

ABD, Temsilciler Meclisi'nde yaşanan krizi konuşuyor.

Kongre'nin alt kanadında düzenlenen oylamalarda meclis başkanı seçilemedi. İlk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine üçüncü tur düzenlendi, ancak bundan da bir sonuç çıkmadı.

Oylamaya bir gün ara verildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, çok uzun sürdüğünü ve bunun utandırıcı olduğunu söyledi.

Biden, "Bu biraz utandırıcı, çok uzun sürdü. Bunun dünyada nasıl göründüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu iyi gözükmüyor ve iyi bir şey değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri. Umarım kararlarını birlikte verirler"

"Bu benim problemim değil"

Biden ayrıca, yeni başkanın seçilmesi konusunda uzlaşmaya varılamaması hakkında da, "Bu benim problemim değil" yorumunda bulundu.

Başkan seçilmeden, milletvekilleri göreve başlayamıyor

Öte yandan ABD yasaları gereği, başkan seçilmeden Temsilciler Meclisi’ndeki milletvekilleri yemin ederek göreve başlayamıyorlar.

Temsilciler Meclisi’ndeki en uzun seçim yarışı 2 ay sürmüştü ABD tarihinde yapılan en uzun Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi ise Aralık 1855 ile Şubat 1856 arasında gerçekleşmiş, 2 ay süren seçimde başkanın belirlenmesi için 133 tur oylama yapılmıştı.