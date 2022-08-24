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    Joe Biden, Trump'ın evine baskın konusunda sessizliğini koruyor

    79 yaşındaki Başkan'ın danışmanları, Biden'dan tartışmalara girmemesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:39
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    Joe Biden, Trump'ın evine baskın konusunda sessizliğini koruyor

    Gizli belgeleri ele geçirme gerekçesiyle ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, FBI ajanlarının baskınına uğradı.

    ABD Ulusal Arşivleri, Mar-a-Lago’dan en az 700 sayfalık "gizli belgenin" çıkarıldığını belirtirken, Trump, "Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi." şeklindeki tepkisini dile getirmişti.

    Biden'ın Trump sessizliği

    ABD Başkanı Joe Biden ise baskın konusundaki sessizliğini korumayı sürdürüyor.

    Wall Street Journal, Biden'ın, bu yılın başlarında Trump'ı daha agresif bir şekilde eleştirmek için stratejik bir karar aldığını ancak yapılan operasyon hakkında konuşmadığına dikkati çekti.

    "Danışmanları, tartışmalara girmesini istemiyor"

    Biden'a işaret edilen haberde, "Başkan'ın danışmanları, Adalet Bakanlığı'nın Donald Trump'ın gizli belgeleri konusundaki soruşturmasıyla ilgili tartışmalara girmesini istemiyor." ifadesi kullanıldı.

    Ayrıca Biden, Trump'ın başkan olarak Adalet Bakanlığı üzerinde çok fazla etkisi olduğunu iddia ediyordu.

    'Soruşturmayı, siyaset yönlendiriyor' algısı

    Biden'ın danışmanları ise "soruşturmanın siyaset tarafından yönlendirildiği" algısından kaçınmak istiyor.

    Aynı zamanda, söz konusu danışmanlar, ev baskınıyla yeniden konuşulmaya başlanan Trump'ın daha fazla gündemde kalmasını istemiyor.

    Joe Biden, Trump ın evine baskın konusunda sessizliğini koruyor #1


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