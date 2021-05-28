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- Joe Biden Trump'ın YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için verdiği muafiyeti kaldırdı
Joe Biden Trump'ın YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için verdiği muafiyeti kaldırdı
- AA
- 28.05.2021 - 00:23
Donald Trump, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için bir ABD firmasına verdiği yaptırım muafiyeti vermişti.
JOE BİDEN SURİYE PETROLÜ İLE İLGİLENMİYOR
ABD Başkanı Joe Biden’ın Delta Crescent Energy ABD'li enerji şirketine verilen yaptırım muafiyetini uzatmama kararı aldığı kaydedildi.
Biden yönetiminin "Suriye'deki petrolü elinde tutma" politikasını devam ettirmek istemediği için yeni dönemde YPG/PKK işgali altında bulunan petrol bölgeleri için verilen muafiyeti yenilememe kararı aldı.
TRUMP YÖNETİMİ MUAFİYET VERMİŞTİ
ABD Hazine Bakanlığı, ABD'li firmaların Suriye'de enerji işi yapmalarını yasaklamış, Trump yönetimi ise Nisan 2020'de Delta Crescent Energy firmasına yaptırım muafiyeti getirmişti.
Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol çıkarma işlemi yapan Delta Crescent Energy şirketi ABD'li eski büyükelçi James Cain ile eski ordu mensubu James Reese tarafından 2019 yılında kurulmuştu.