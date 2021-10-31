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    Joe Biden, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair soruya yanıt vermedi

    Joe Biden, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair soruya yanıt vermedi

    ABD Başkanı Biden, Roma'da bir gazetecinin "Türkiye ile Rusya çok mu yakınlaştı" sorusunu cevapsız bıraktı.
    • Detay Haber
    • 31.10.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 13:21
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkent Roma'da bulunuyor.

    Dün bazı liderlerle heyetlararası görüşmelerde bulunan Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

    ERDOĞAN VE BIDEN'DAN GÖRÜŞME

    İki lider, görüşmeye geçmeden önce basın mensuplarına poz verdi.

    O sırada gazetecilerden biri, ABD Başkanı Biden'a Türkiye-Rusya ilişkilerine dair soru yöneltti.

    BIDEN, RUSYA SORUSUNA YANIT VERMEDİ

    Gazeteci, "Türkiye, Rusya'ya çok mu yakınlaşıyor?" şeklindeki sorusunu iki kez tekrarladı ancak yanıt alamadı.

    Erdoğan ve Biden, daha sonra görüşmenin yapılacağı yere geçti.

    Joe Biden, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair soruya yanıt vermedi ViDEO

    Joe Biden, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair soruya yanıt vermedi #1

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