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Joe Biden, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair soruya yanıt vermedi

Joe Biden, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair soruya yanıt vermedi

ABD Başkanı Biden, Roma'da bir gazetecinin "Türkiye ile Rusya çok mu yakınlaştı" sorusunu cevapsız bıraktı.