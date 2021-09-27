ABD Başkanı Joe Biden, canlı yayında Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Covid-19’a karşı 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan tüm kişiler ile virüse düzenli olarak maruz kalanlar için onay verilen üçüncü dozun uygulanmasına başlandı.

3.DOZUNU YAPTIRDI

78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ilk iki doz aşısını yaptırdığı gibi 3’üncü doz aşısını da canlı yayında oldu.

"GÜÇLENDİRİCİLER ÖNEMLİDİR"

Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan Biden, aşı öncesi yaptığı açıklamada, "Güçlendiriciler önemlidir, ancak yapmamız gereken en önemli şey daha fazla insanı aşılatmak" ifadelerini kullandı.

ABD’lilerin büyük çoğunluğunun "doğru olanı yaparak” aşı olduğunu aktaran Biden, aşılama için uygun olan ABD’lilerin yaklaşık yüzde 23'ünün hiç aşı olmadığını açıkladı.

Joe Biden, üçüncü doz Kovid-19 aşısını oldu VİDEO



"LÜTFEN DOĞRU OLANI YAPIN, AŞI OLUN"

Biden, söz konusu kişilerin ülkenin geri kalanı için çok fazla hasara neden olduğuna dikkat çekti. Biden, “Salgını yenmek, hayat kurtarmak, çocuklarımızı güvende tutmak, okullarımızı açmak, ekonomimizi devam ettirmek için insanlara aşı yaptırmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden lütfen lütfen doğru olanı yapın” dedi. Biden, göreve gelmeden önce aralık ve ocak aylarında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuştu.