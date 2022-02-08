Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalılara ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti

Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna konusunda uyardı. ABD Başkanı, Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarına da çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden'ın gündeminde Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim vardı.

"UKRAYNA'YI TERK ETMEK AKILLICA OLUR"

Biden, olası Rus işgali durumunda "şiddet riskini" işaret ederek, Ukrayna'da bulunan Amerikalılara ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

"Bence ülkeyi terk etmek akıllıca olur." diyen Biden, Ukrayna'daki Amerikalı diplomatik personeli kastetmediğini söyledi.

"YAYLIM ATEŞİ ALTINDA KALDIKLARINI GÖRMEK İSTEMEM"

Biden, "Eğer Rusya işgal ederse, onların yaylım ateşi altında kaldıklarını görmeyi istemem ve buna gerek yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı'nın açıklaması, Amerikalı yetkililerin Rus ordusunun Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığına yönelik uyarılarının ardından geldi.

"BÜYÜK HATA OLUR"

Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kapasitesine sahip olduğunu kabul etti, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yönde bir adım atıp atmayacağından emin olmadığını kaydetti.

"Bence Ukrayna üzerine hareket etmesinin kendisi için büyük bir hata olacağını anlaması gerekiyor." diye ekledi.

"AĞIR BEDEL ÖDER"

The Hill'in haberine göre, Biden, açıklamasının devamında Rusya'nın muhtemel işgal girişiminin sonuçlarına işaret ederek, "Avrupa ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisi yıkıcı olur ve ağır bir bedel öder." diye konuştu.