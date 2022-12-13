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    Joe Biden: Ukrayna'ya asker göndermiyoruz

    Biden, Rusya'nın saldırıları altındaki ülkeye askeri birlik desteği sağlayıp sağlamayacaklarıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:14
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    Joe Biden: Ukrayna'ya asker göndermiyoruz

    ABD Başkanı Joe Biden, Virginia'da bir etkinliğe katıldı.

    Biden, etkinlik sırasında gazetecilerin Ukrayna ile ilgili yönelttiği soruyu yanıtladı.

    Ukrayna'ya askeri birlik desteği soruldu

    Gazetecilerden biri, "ABD birliklerini Ukrayna'ya mı gönderiyorsunuz?" diye sordu.

    Soruyu teyit etmek üzere yaklaşan Biden, "Ukrayna'ya asker mi gönderiyoruz?" ifadesini kullandı.

    Biden'ın yanıtı: Asker değil, malzeme gönderiyoruz

    "Evet" yanıtını alan Biden, "Hayır. Sahip olduğumuz malzemelerden gönderiyoruz. Milyarlarca dolar değerinde." şeklinde konuştu.

    Washington yönetimi, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek mühimmat ve ekipman yardımı yapma kararı aldı.

    Joe Biden: Ukrayna'ya asker göndermiyoruz ViDEO

    400 milyon dolarlık paketin içeriği

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Biden'ın verdiği yetkiyle, Ukrayna'ya yönelik 26'ncı kez ABD envanterinden silah ve teçhizat çekeceklerini belirmişti.

    AA'nın aktardığına göre, Blinken, Savunma Bakanlığı'nın envanterinden çekilen pakette, ek silah, mühimmat ve hava savunma ekipmanı bulunduğunu açıklamıştı.

    Joe Biden: Ukrayna ya asker göndermiyoruz #1


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