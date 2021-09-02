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    Joe Biden ve Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden "ABD, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlı" dedi.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 00:11
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    Joe Biden ve Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi

    ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve gelmesinden bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da bir araya geldi.

    "UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE NASIL DEVAM EDEBİLECEĞİNİ TARTIŞACAĞIZ"

    Oval Ofis'te yapılacak görüşme öncesi konuşan Biden, "ABD, Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak, "Bugün ABD'nin demokratik reform gündemini ilerletirken, Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edebileceğini tartışacağız" dedi.

    Joe Biden ve Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray da bir araya geldi #1

    60 MİLYON DOLARLIK YENİ GÜVENLİK YARDIMI

    ABD ve Ukrayna’nın "benzer bir değer sistemine sahip olduğunu" ifade eden Biden, Ukrayna’ya 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik yardımını duyurdu.

    Zelensky ise konuşmasında, ABD’nin Afganistan’daki son kayıplar için başsağlığı dileyerek, Ukrayna’nın doğusunda Rus destekli ayrılıkçılarla savaşırken öldürülen binlerce Ukrayna askerine atıfta bulundu. Zelenskiy ayrıca, Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesini ve Ukrayna’nın NATO’ya katılma şansını gündeme getirerek, görüşmede güvenlik konularına odaklanacaklarını belirtti.

    İki liderin görüşmede, özellikle Ukrayna’nın Rusya tarafından jeopolitik bir silah olarak kullanılabileceğinden korktuğu Kuzey Akım 2 gaz boru hattını ele alması bekleniyor.

    Joe Biden ve Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray da bir araya geldi #2

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