Gazetecilerin geçmiş "katil" diyaloğunu hatırlatması üzerine ABD Başkanı Biden gülerek, "Ben de gülüyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde liderlerle görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Birçok konuya değinen Biden'a, 16 Haziran'da Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği toplantı soruldu.

"BEN DE GÜLÜYORUM"

Putin'e katil demesi karşısında, Putin'in "Sadece gülüyorum" cevabı alan Biden'a gazetecilerin bu geçmiş diyaloğu hatırlatması üzerine ABD Başkanı da gülerek, "Ben de gülüyorum. Yanıt geçmişte bence kabul ettiğim olmuştu. Bu soru bana sorulduğunda, dürüstçe cevap verdim. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum bir sonra yapacağımız toplantı konusunda." dedi.

Joe Biden, Vladimir Putin sorusuna gülerek cevap verdi VİDEO

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Biden'ın, Putin hakkındaki açıklamaları:

"Herhangi birinin yapacağı son şey dünya basınının önünde kritik bir toplantıya girerken müzakere etmektir. Başkan Putin'e şunu net olarak ifade edebilirim, güç birliği yapabileceğimiz alanlar var. İşbirliği yapmamayı tercih ederse, geçmişte yaptığı gibi hareket ederse, siber güvenlik gibi alanlarda o zaman biz de gerekli yanıtta bulunacağız. Ortak çıkarlarımız, dünyanın çıkarları konusunda işbirliği imkanlarını konuşacağız. Fikir birliğinde olmamız alanlarda kırmızı çizgimizi net şekilde ifade edeceğiz. Kendisi çok zeki, gördüm ki, gerçekten çok dişli bir rakip. Ama toplantıdan sonra konuşmayı tercih ederim. Toplantıdan önce konuşmaktan ziyade."

"PUTİN BİR KATİL, BEDEL ÖDEYECEK"

Biden, Amerikan televizyon kanalı ABC News'ten George Stephanopoulos'a açıklamalarda bulunmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı.

"Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum." diyen Biden, Putin'in ABD seçimlerine karışmasının bedelini ödeyeceğini söyleyerek, "Putin, bir bedel ödeyecek. Kısa süre içinde göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Putin ise bu açıklamalara karşı Biden'a "sağlıklar" dilemiş ve yaşananlara güldüğünü söylemişti.