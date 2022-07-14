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    Joe Biden, Yair Lapid ile görüştü

    Lapid, Biden ile görüşmesinde İran karşıtı mesajlar verdi. İkili, ortak bildiriye imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 14:59
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    Joe Biden, Yair Lapid ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret etti.

    Biden'ın ziyaretine ilişkin İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

    Başbakan Lapid'in, Biden ile Batı Kudüs’te bir otelde ikili görüşme yaptığı kaydedildi.

    Lapid: İran'ı durdurmanın tek yolu askeri tehdit

    Biden ile görüşmesinin ardından Lapid, “İran'ı durduracak tek şey, nükleer programlarını geliştirmeye devam ederlerse özgür dünyanın güç kullanacak olmasıdır. Onları durdurmanın tek yolu, masaya güvenilir bir askeri tehdit koymaktır." dedi.

    "Blöf değil, gerçek olmalı"

    Görüşünü savunan Lapid, "Blöf olmamalı, gerçek olmalı. İran rejimi şunu bilmelidir ki, dünyayı aldatmaya devam ederlerse ağır bedeller öderler." ifadelerini kullandı.

    Jerusalem Post'un haberine göre, Biden ve Lapid, Stratejik Ortaklık Bildirgesi'ne imza attı.

    Joe Biden, Yair Lapid ile görüştü #1

    Joe Biden, Yair Lapid ile görüştü #2

    Joe Biden, Yair Lapid ile görüştü #3

    Joe Biden, Yair Lapid ile görüştü #4


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