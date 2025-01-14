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AA

Los Angeles'ta başlayan ve günlerdir sönmeyen yangınlar, Amerika'nın gücünü tartışmaya açtı.

Günlerdir söndürülemeyen yangınlarda uçak ve itfaiye yetersizliği baş gösterdi.

Bölgeden gelen bazı görüntülerde Los Angeles sakinlerinin kovalara doldurdukları suyla evlerini kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

Bu süreçte eleştirilerin odağındaki isim ise kısa bir süre sonra görevi devredecek olan Joe Biden...

BİDEN'DAN YARDIMLARA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

24 kişinin öldüğü ve binlerce evin kül olduğu yangınlarda, mağdurlara yardım edildiğini ABD Başkanı Joe Biden, açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden acil durum çalışmaları için California eyaletine ek afet yardımını onayladı.

Biden, mağdurlara yardım edildiğini ve edileceğini söyledi ancak bunun sadece bir defa yapılacağının altını da özellikle çizdi.

YARDIM, FEDERAL FONLARI İÇERİYOR

Yardım doğrudan federal destek de dahil olmak üzere enkaz kaldırma ve acil durum önlemleri gibi faaliyetler için sağlanan federal fonları içeriyor.

Ek yardım, halihazırda 6 ay süresince yapılması planlanan yardım miktarında bir artış olarak da yansıyacak.

Biden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE..."

Şunu açıkça belirtmek isterim ki, mağdurlara yardım etmeye başlamak için yangınların bitmesini beklemiyoruz. Hepinizin bildiği gibi şu anda onlara yardım ediyoruz.



Bu yangından etkilenen kişilere bir defaya mahsus olmak üzere 770 dolar ödeme yapılacak. Bir defaya mahsus olmak üzere.

"6 BİN KİŞİ KAYIT YAPTIRDI"

Böylece mağdurları su, bebek maması ve ilaç gibi şeyleri hızlı şekilde satın alabilirler. Şimdiye kadar yangınlardan etkilenen yaklaşık 6 bin kişi yardım almak için kayıt yaptırdı. Ve 5,1 milyon dolar dağıtıldı.

"LOS ANGELES'İ ESKİ HALİNE GETİRMEK MİLYONLARCA DOLARA MAL OLACAK"

Yerel kaynaklardaki haberlere göre, Biden acil durum yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, "Federal hükümet önümüzdeki 180 gün boyunca itfaiyecilerin fazla mesai ücreti, enkaz kaldırma ve geçici barınaklar gibi masrafların tamamını karşılayacak olsa da Los Angeles'ı eski haline getirmek on milyarlarca dolara mal olacak." dedi.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Biden, Kongre'nin orman yangınlarından etkilenenlere yardım etmek üzere fon sağlamak için adım atması gerektiğini ifade etti.

Pasifik Palisades'teki yangının yüzde 14, Pasadena'daki yangının yüzde 33, Sylmar'daki yangının yüzde 95 ve Ventura'daki yangının yüzde 100 oranında kontrol altına alındığını kaydeden Biden, "Bu bir ilerlemedir." diye konuştu.

Biden son olarak, Los Angeles sakinlerinin felaketi atlatmalarına yardımcı olmak için "mümkün olan her şeyi" yapacağına söz verdi.