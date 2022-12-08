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    Joe Biden: Yarı otomatik silahlar yasaklansın

    Biden, silahların bir dönem yasaklandığını söyledi. Amerikalı lider, "Daha önce yaptık, yine yapabiliriz" mesajı verdi.
    • 08.12.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 09:44
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    Joe Biden: Yarı otomatik silahlar yasaklansın

    ABD'de silahlı şiddet sonucu yaşanan ölümler, son 32 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

    Ülkede 32 yıl içinde 1 milyondan fazla silahlı ölüm meydana gelirken, silahla öldürülenlerin yaklaşık yüzde 14'ünü kadınlar ve  yüzde 45'ini erkekler oluşturuyor.

    Kongre'ye çağrı yaptı

    ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington DC'de düzenlenen silahlı şiddet kurbanlarını anma töreninde, Kongre'ye yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı yaptı.

    ABD'deki silahlı şiddet kurbanları, St. Mark Kilisesi'nde düzenlenen törende anıldı.

    Biden'a destek teşekkürü

    Törenin açılış konuşmasını yapan Demokrat Senatör Chris Murphy, bu yıl Kongre ve Biden'ın onayıyla yasalaşan, silah satışına belirli kısıtlamalar getiren "Daha Güvenli Toplumlar Yasası"na verdiği destek için Biden'a teşekkür etti.

    Daha sonra, Connecticut'ta 2012'de Sandy Hook okuluna gerçekleştirilen saldırının şahitlerinden Jackie Hagerty, bir konuşma yaptı ve Biden'ı kürsüye davet etti.

    "Daha önce yaptık, yine yapabiliriz"

    Biden ise bir dönem yarı otomatik silahların yasaklandığına işaret ederek, "Daha önce bunu yaptık, yine yapabiliriz." ifadelerini kullandı ve Kongre'yi eyleme çağırdı.

    AA'nın haberine göre, anma törenine, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yanı sıra birçok Kongre üyesi katıldı.

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