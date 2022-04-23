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    Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın yine sahnede kendisinden başka kimse yokken boşlukla tokalaştı. O anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 11:09
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    Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın geçkin yaşına yorulan skandal hareketleri gündemden düşmüyor.

    Geçtiğimiz hafta Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitedeki etkinliğinde 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini boşluğa uzatmış ve garip tavırları ABD kamuoyu ve dünyanın gündemine gelmişti.

    Biden bu hareketini tekrarladı.

    Joe Biden yine boşlukla tokalaştı VİDEO

    Yine boşluğe el uzattı

    Biden'ın Washington'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken el sıkışıyormuş gibi hareketler yaptığı ancak etrafında kimsenin olmadığı görüldü.

    Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini arayan Biden'ın daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü.

    O anlara ilişkin görüntüler yine sosyal medyada gündem oldu.

    Joe Biden yine boşlukla tokalaştı #1

    Joe Biden yine boşlukla tokalaştı #2


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