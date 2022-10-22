ABD Başkanı Joe Biden röportaj esnasında konudan koparak yaşadığı uzun süreli dalgınlıktan sunucunun uyarısı ile uyandı.

ABD'de görevi olaylı bir şekilde Donald Trump'tan alan Başkan Joe Biden, sayısız skandala imza attı.

ABD'nin en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'in özellikle görevi boyunca uçak merdivenlerinde tökezleyip düşmesi, canlı yayınlarda uyuklaması, boşluklara selam verip konuşması gibi ilginç görüntülerle gündeme geldi.

Yakın zamanda bisikletten düştüğü anlar ve sahnede yönünü şaşırmasıyla ilginç görüntüler veren ABD Başkanı bu kez verdiği röportajda dondu kaldı.

Röportajda yeniden üyeliği soruldu

Biden, cuma günü MSNBC'de Jonathan Capehart ile bir ropörtaj gerçekleştirdi.

Mülakatta Biden'ın yeniden başkanlığa adaylığı konusu açıldı.

Biden, yeniden adaylık için niyetli olduğunu olduğunu söyledi.

Joe Biden yine garip hareketleriyle gündemde VİDEO

Eşinin fikri sorulunca uzaklara daldı

Bu ana kadar normal seyrinde ilerleyen röportaj, First Lady'nin adaylık konusundaki görüşü sorulduğunda ise garip bir hal aldı.

Biden soruyu duyar duymaz konudan koptu. ABD Başkanı Biden uzun bir süre dalıp gitti.

Sunucu uyandırdı

Bunun üzerine sunucu Jonathan Capehart'ın "Sayın Başkan?" diyerek sesli uyarması üzerine Biden kendine geldi.

Biden kısa süre şaşkınlık yaşayarak eşi Jill Biden'ın da 'çok önemli bir şey' yaptıklarını düşündüğünü ve ikinci bir döneme olumlu baktığını söyledi.