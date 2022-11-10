Joe Biden yineledi: 2024 başkanlık seçimleri için aday olmayı düşünüyorum

Başkan Joe Biden çarşamba günkü ara seçimleri demokrasi için "iyi bir gün" olarak nitelendirerek 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceğini yineledi.

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadından biri olan Senato'da galip gelen parti henüz netleşmezken açıklanan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 sandalye bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise çarşamba günkü ara seçimleri demokrasi için "iyi bir gün" olarak nitelendirdi ve Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin liderleriyle bir araya gelecek

Kongrenin her iki meclisinin üyelerini seçmek için yapılan seçimlerden bir gün sonra konuşan Biden, G20 için Endonezya'ya yaptığı gezinin ardından "bu yılın geri kalanında nasıl birlikte çalışabileceğimizi tartışmak" için Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin liderleriyle bir araya geleceğini söyledi.

Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak konusunda avantajlı olduğunu kabul ederek, bugün Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ile bir telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.

"Demokrasi için bence güzel bir gündü"

Biden, Cumhuriyetçi bir heyelanın şekillenmediği salı günkü seçimlere atıfta bulunarak, "Demokrasi için bence güzel bir gündü" dedi.

Biden, "Demokrasimiz son yıllarda test edildi, ancak Amerikan halkı oylarıyla bizim kim olduğumuzu bir kez daha kanıtladı” dedi.

ABD Başkanı ayrıca "seçmenlerin hala hayal kırıklığına uğradığını" söyledi, ancak yönetiminin "daha yeni başladığını" da sözlerine ekledi.

"Niyetim yeniden aday olmak"

AA'nın habeirne göre, daha önce Delaware eyaletini ziyareti esnasında röportaj veren ve başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini söyleyen biden bu isteğini yineledi.

2024'te başkanlık seçimleri için aday olmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Biden, "Niyetim bu seçimin sonucu ne olursa olsun yeniden aday olmak" dedi. Biden bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini dile getirdi.

Biden, Bali'de Şi Cinping ile görüşecek

Ülkedeki sandık çıkış anketlerine göre halkın yüzde 75'inin ülkenin gidişatından memnun olmadığının hatırlatılarak, görevinin son 2 yılında neyi farklı yapacağının sorulması üzerine Biden, "Hiçbir şeyi." yanıtını verdi.

Gelecek hafta Bali'de yapılacak G20 Zirvesine katılacağını belirten Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in burada olmayacağını duyduğunu ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.

Biden, Elon Musk'ın diğer ülkeler ile ilişkilerinin incelenmesi gerektiğini söyledi

Rusya'da tutuklu bulunan kadın basketbol oyuncusu Brittney Griner'ın durumuna da değinen Biden, "Seçimler bittiğine göre, Putin'in bizimle daha ciddi bir şekilde tutuklu takasını görüşeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ulusal güvenlik için bir tehdit teşkil edip etmediği sorusuna ise, "Elon Musk'ın başka ülkelerle teknik ilişkisi ve işbirliğine, yanlış bir şey yapıp yapmadığına bakılmaksızın incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.