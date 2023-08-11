Joe Biden yönetiminden Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık ek fon talebi ABD'de Joe Biden yönetimi Kongre'den, Ukrayna'ya ek finansman sağlamak için yapılması planlanan 40 milyar dolarlık acil durum fonunun onaylanmasını talep etti.

AA

Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'ya ABD'de cephesinden yapılan yardımlar sürüyor.

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini açıklamıştı.

Bu yardımın yanı sıra haziran ayında da 500 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi daha hazırlanmasına karar verilmişti.

2 yıllık süre zarfında Ukrayna'ya maddi ve askeri yardıma devam eden ABD yönetimi, bir kez daha kolları sıvadı.

40 milyar dolarlık ek acil durum fonunun onaylanması talep edildi

Joe Biden yönetimi, başta Ukrayna'ya verilen destek, afet yardımı ve sınır ile göçmen sorunlarıyla mücadele kapsamında ek finansman sağlayabilmek için Kongre'den 40 milyar dolarlık ek acil durum fonunu onaylamasını talep etti.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'e gönderdiği mektupta, 40 milyar dolarlık acil durum fonuna "üç grup kritik ihtiyacı" karşılamak için gerek duyulduğunu belirtti.

"Hızla harekete geçmeye çağırıyoruz"

Young, şunları kaydetti:

"Kongre'yi, Ukrayna halkının anavatanını savunmasına ve dünya çapında demokrasiye olan bağlılığımızı sürdürmek; afetlerle müdahale için gerekli olan miktar konusundaki açığı gidermek ve kontrol edilemeyen yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerimizi yeterince desteklemek; fentanil kaçakçılığıyla mücadele etmek ve ABD'nin güneybatı sınırındaki insani ve sınır güvenliği durumuna yanıt verme konusundaki ilerlememizi sürdürmek için talep edilen ek finansmanı sağlamak üzere hızla harekete geçmeye çağırıyorum."

Cumhuriyetçiler desteklemeyecek

Kongre'nin onaylaması halinde fonun 24 milyar dolar kadarlık kısmının Ukrayna'ya yardım ve diğer uluslararası ihtiyaçlar, 12 milyar doları afetle mücadele, 4 milyar dolar kadarının ise sınır ve göç sorunlarıyla mücadele için kullanılması planlanıyor.

Diğer yandan ABD Kongresindeki bazı Cumhuriyetçiler ek bütçe talebine tepki göstererek, fonu desteklemeyecekleri mesajını verdi.