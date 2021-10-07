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    Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e düştü

    ABD'de yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 38'e gerilediğini ortaya koydu.
    • AA
    • 07.10.2021 - 21:44
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    Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e düştü

    ABD'de kanlı Kongre baskını ve koronavirüs salgını gölgesinde göreve başlayan Başkan Joe Biden'a olan destek her geçen gün zazalıyor.

    DESTEK YÜZDE 38'E DÜŞTÜ

    Quinnipiac Üniversitesinin 1-4 Ekim'de 1326 yetişkin üzerinde yaptığı ankete katılanların yüzde 38'i Biden'ı desteklediğini belirtirken, yüzde 53'ü ise Biden'ı desteklemediğini kaydetti.

    Aynı üniversite tarafından geçen ay yapılan ankette, katılımcıların yüzde 42'sinin Biden'ı desteklediği göz önüne alındığında, Biden'a halk desteğinin 4 puan gerilediği göze çarptı.

    'YÖNETMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL' DİYENLER ÇOĞUNLUKTA

    Öte yandan ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın hükümet yönetmek için yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdi.

    Biden'ın yüzde 50'nin üzerinde olan halk desteği oranları özellikle ağustosta alınan Afganistan'dan çekilme kararının ardından düşüşe geçmişti. Biden'ın oranlarının düşüşünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve göçmenlik politikalarının da etkili olduğu belirtiliyor.Joe Biden a halk desteği yüzde 38 e düştü #1

     

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