36 saatte 11 bin kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini belirten ABD Başkanı Joe Biden, incelemeden geçen Afgan mültecilerin ABD'deki yeni evlerine yerleştiklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Afganistan'daki tahliye operasyonuna ilişkin açıklama yapan Biden, ABD'nin Afgan mültecileri desteklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"36 SAATTE 11 BİN KİŞİNİN TAHLİYESİNİ SAĞLADIK"

"36 saatte 11 bin kişinin tahliyesini sağladık. Üçüncü ülkelerdeki askeri üsleri de kullanıyoruz. Çok sayıda ülkenin lideriyle birlikte çalışıyoruz. Tahliyelerde sivil uçaklar da devreye girdi.

Joe Biden'dan Afgan mülteci açıklaması VİDEO

"AMERİKA AFGAN MÜLTECİLERİ DESTEKLİYOR"

Kabil'den kalkan uçaklar doğrudan Amerika'ya gelmiyor. Öncelikle uçaklar 3.ülkelerdeki üslerimize iniyor. İncelemeden geçiyor, sonra Afganları ABD'deki yeni evlerine taşıyoruz. Amerika, Afgan mültecileri destekliyor.

Terör örgütlerinin bu durumu kullanabileceğini biliyoruz, dolayısıyla inceliyoruz. "