Joe Biden'dan enflasyon değerlendirmesi: Kabul edilemez

Enflasyon verilerini değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, verilerin kabul edilemez olduğunu belirterek Merkez Bankası Fed'e gönderme yaptı.

ABD'de geçtiğimiz ay son 40 yılın rekorunu yüzde 8,5 ile kıran yıllık enflasyon bu ay 8,3'e geriledi.

Aylık bazda ise 0,3 artış ile beklentinin gerisinde kalan rakamlara ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk açıklama geldi.

Biden, açıklamasını yazılı olarak yaptı.

Enflasyonun ülke genelinde aileler için bir zorluk olduğunu vurgulayan Biden, enflasyonu düşürmenin en önemli ekonomik önceliği olduğunu yineledi.

"Kabul edilemez derecede yüksek"

Biden, "Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesi umutlandırıcı olsa da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu bir gerçek." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'na uyarı

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:

"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."

"Putin'in neden olduğu fiyat artışı..."

Biden, salgın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu fiyat artışıyla ilgili küresel tedarik zinciri sorunlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

AA'nın haberine göre yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı.