Joe Biden'dan Fed'in boş kalan koltuğuna aday

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine eski Hazine Bakanlığı yetkilisi Michael Barr'ı aday göstereceğini duyurdu.

Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinin ilk adayı Raskin'in adaylıktan çekildiğini açıklaması sonrası söz konusu göreve aday gösterilecek yeni isim belli oldu.

Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Michael Barr'ı Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterme niyetinde olduğunu belirtti.

Gerekli uzmanlığa ve deneyime sahip

Yükselen fiyatların ve enflasyonun Amerikalı ailelerin bütçelerini zorladığının farkında olduğunu vurgulayan Biden, Barr'ın bu kritik zamanda söz konusu görev için gerekli uzmanlığa ve deneyime sahip olduğunu aktardı.

Biden, Barr'ın kariyeri boyunca tüketicileri korumaya çalıştığına işaret ederek, Hazine Bakanlığında görev yaptığı dönemde Tüketicileri Mali Koruma Bürosu'nun oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını ve tüketicileri korumaya yönelik Dodd-Frank Yasası'nın geçirilmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Barr'ın adaylığının hızla kabul edilmesi için Senato'nun Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown ile birlikte çalışacağını belirten Biden, Fed'de diğer görevlere aday gösterilen Jerome Powell, Lael Brainard, Philip Jefferson ve Lisa Cook gibi isimlerin de hızla onaylanması için Senato'ya çağrıda bulundu.