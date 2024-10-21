Joe Biden'dan İlham Aliyev’e mektup: ABD, asırlar boyunca devam eden çatışmayı sona erdirecek

DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mektup ile dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Biden mektubunda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hizmet edecek barış anlaşmasının istikrarlı şekilde ilerlemesinden memnun olduğunu kaydetti.

"ABD, KALICI VE ONURLU BİR BARIŞIN ELDE EDİLMESİNE DESTEK VERMEYE HAZIR"

Biden, söz konusu mektubunda şu açıklamalara yer verdi:

Sizi temin etmek isterim ki; ABD, asırlar boyunca devam eden çatışmaya nihayet son verecek. ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve onurlu bir barışın elde edilmesine destek vermeye hazır.



Barış anlaşması, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra tüm bölgeyi dönüştürecek ve Avrupa ile Orta Asya arasında daha fazla ticaret, yatırım ve bağlantı imkanı sunacaktır.

Dünyanın gözünün 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) etkinliği dolayısıyla Bakü’de olduğu bir dönemde, küresel kamuoyuna barışa olan bağlılığınızı gösterme fırsatına sahipsiniz.

"SİZİ BU YIL ANLAŞMAYI TAMAMLAMAYA DAVET EDİYORUM"

Biden, barış anlaşmasının mutabık kalınmamış maddeleriyle ilgili çalışmanın tamamlanması için her iki taraftan da esneklik gerektiğini söyleyerek, “Sizi bu yıl anlaşmayı tamamlamaya davet ediyorum. Ortak refah adına bölgeye dair yeni bir strateji belirlemek için bu fırsatı değerlendireceğinizi umuyorum.” ifadesinde bulundu.