Joe Biden'dan İsrail'in yeni Başbakanı Bennett'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'i arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden yeni İsrail Başbakanı Bennett ile telefonda görüştü.

İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE SARSILMAZ DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Bennett'i yeni görevi nedeniyle tebrik eden Biden, ABD ve İsrail arasındaki ilişkiye ve İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz" desteğini yineledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINI İLETTİ

Biden, Bennett'a bölgenin karşı karşıya olduğu birçok zorluk ve fırsatlar karşısında ABD ve İsrail arasındaki iş birliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını iletti.

İki lider ayrıca bölgesel güvenlik ve İran konusunda da istişare içinde olunması konusunda anlaştı. Biden, ABD'nin İsrailliler ve Filistinlilerin barış, güvenlik ve refahı için İsrail hükümetiyle yakından çalışacağı mesajı da verdi.