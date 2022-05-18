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    Joe Biden'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği açıklaması

    ABD Başkanı Joe Biden, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini memnuniyetle karşıladık" dedi.
    • 18.05.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 19:00
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    Joe Biden'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği açıklaması

    İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik için dün resmi olarak başvuruda bulunmuştu.

    Başvuruyu değerlendiren  ABD Başkanı Joe Biden, şu ifadeleri kullandı:

    "Memnuniyetle karşıladık"

    "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşıladık. NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır. "

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz evet demeyiz' demişti

    Öte yandan Türkiye, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımı konusundaki duruşunu ilk andan itibaren ortaya koymuştu.

    İsveç ve Finlandiya'dan terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavır sergilemelerini isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." ifadesini kullanmıştı.


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