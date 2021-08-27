ABD Başkanı Joe Biden, Kabil saldırısında 12 ABD askerinin ölmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıyı düzenleyenlere bedelini ödeteceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil saldırısında 12 ABD askerinin ölmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıyı düzenleyenlere bedelini ödeteceklerini söyledi.

ABD Başkanı, saldırıyı DEAŞ Horasan grubunun düzenlediğini ve saldırı emrini veren örgün liderlerini öldürmek için de konutanlarına talimat verdiğini söyledi.

Joe biden:

"Bunun bedelini ödeyecekler, onları avlayacağız. Bunu asla unutmayacağız. Bizi terör saldırıları durdurmayacak.

Bu militanları çok güçlü şekilde vuracağız. ABD buna boyun eğmeyecek. Saldırı emri veren DEAŞ liderinin yerlerini biliyoruz"

Joe Biden'dan Kabil saldırısı ardından ilk açıklama VİDEO

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