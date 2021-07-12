Joe Biden'dan, McDonald's ve Burger King'e eleştiri

İş değişikliğini imkansız hale getiren durumlara tepki gösteren ABD Başkanı Biden, iki hamburger şirketini örnek verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisindeki rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan kararnameyi imzaladı.

Amerikan kapitalizminin temelinde açık ve adil rekabet olduğunu belirten Biden, kendisini "gururlu kapitalist" olarak nitelendirdi.

"Rekabetsiz kapitalizm, kapitalizm değildir, sömürüdür." diyen Biden, ABD merkezli McDonald's ve Burger King'i eleştirdi.

"O KÖFTENİN İÇİNDE TİCARİ SIR MI VAR"

Daily Maily'in haberine göre, Biden, orta gelirli ailelerin rekabetin engellenmesi nedeniyle her yıl ortalama 5 bin dolar kaybettiğini söyledi.

26 yaşındaki bir çalışanın daha yüksek maaş teklifi almasına rağmen mevcut çalıştığı yerden ayrılamadığını belirten Biden, "McDonald's'ın sözleşmesinde maddeler vardı: McDonald's'a gitmek için Burger King'den ayrılamazsınız. O köftenin içinde ne olduğuna dair ticari sır mı var?" sorusunu yöneltti.

REKABETİ TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK DÜZENLEMLE

Biden, imzaladığı kararnamenin federal hükümetin antitröst yasalarının tam ve agresif bir şekilde uygulanmasını taahhüt ettiğini belirtti.

Söz konusu kararnamede, iş gücü piyasası, sağlık, ulaşım, internet, teknoloji, bankacılık gibi alanlarda rekabeti teşvik etmeye yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Kararname ile ekonomik hareketliliği engelleyen "gereksiz" mesleki lisans gerekliliklerinin sınırlandırılması, iş değiştirilmesinin kolaylaştırılması ve ücretlerin artırılmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

BANKA DEĞİŞİMİ, REÇETELİ İLAÇ FİYATLARI, ÇİFTÇİLER...

Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) küçük işletmeler için daha az seçenek bırakan birleşmeleri dikkatlice incelemesi ve kurumları antitröst yasalarını sıkıca uygulamaya yönlendirmesine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı kararname, FTC'nin büyük teknoloji şirketlerine ilişkin rekabet endişelerini ele almak ve rekabetçi olmayan anlaşmaları yasaklamak ya da sınırlandırmak için kurallar yayınlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Kararname ile tüketicilerin banka değiştirmelerini kolaylaştıracak, reçeteli ilaç fiyatlarını düşürecek, çiftçileri güçlendirecek ve gelirlerini artıracak düzenlemelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.