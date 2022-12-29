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    Joe Biden'dan Netanyahu'ya tebrik

    ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlayan yeni İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tebrik ederek, "Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
    • 29.12.2022 - 23:40
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 23:42
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    Joe Biden'dan Netanyahu'ya tebrik

    Siyasi istikrarsızlığın devam ettiği İsrail'de, Binyamin Netanyahu yeniden başbakan oldu..

    İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerde galip gelen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu 37. hükümeti kurdu.

    6. kez başbakan oldu

    İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı ve en sağcı hükümetin lideri Netanyahu, yemin ederek 6. kez başbakan olarak göreve geldi.

    Netanyahu'nun ardından kürsüye çıkan bakanlar da yemin ederek görevlerine resmi olarak başladı.

    "Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum"

    ABD Başkanı Joe Biden, Binyamin Netanyahu için bir tebrik mesajı yayınladı.

    ABD'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini belirten Biden, "İran'dan gelen tehditler de dahil, İsrail ve Orta Doğu'da karşı karşıya kaldığı birçok zorluğu ve fırsatı birlikte ele almak için arkadaşım Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    "Yeni İsrail hükümeti ile hedeflerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz"

    İsraillilerin ve Filistinlilerin de dahil olduğu güvenli bir bölge oluşturmak için ABD'nin de çalışmalara dahil olduğuna işaret eden Biden, "Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile hedeflerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

    Joe Biden dan Netanyahu ya tebrik #1

    Netanyahu mecliste 64 sandalye kazandı

    Netanyahu'nun kabinesinde 5'i kadın toplam 31 bakan bulunuyor.

    Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, eski Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu.

    Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.

    Joe Biden dan Netanyahu ya tebrik #2


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