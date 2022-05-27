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    Joe Biden'dan 'Putin, tüm Avrupa'yı NATO'laştırdı' açıklaması

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak isterken, hepsini 'NATO'laştırdığını' belirtti.
    • 27.05.2022 - 18:51
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    Joe Biden'dan 'Putin, tüm Avrupa'yı NATO'laştırdı' açıklaması

    ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington yakınlarındaki Annapolis kentinde bulunan Deniz Harp Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuşma yaptı.

    ABD'nin son dönemdeki liderliğine değinen Biden, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Rusya'ya yaptırımlar ve Ukrayna'ya yardımlar konusunda öncü rol üstlendiğini söyledi.

    "Putin sadece Ukrayna'yı ele geçirmek istemiyor, yok etmek istiyor"

    Biden, "Putin sadece Ukrayna'yı ele geçirmek istemiyor, gerçekten Ukrayna halkının kültürünü ve kimliğini yok etmek istiyor. Okulları, bakım evlerini, hastaneleri, müzeleri vurmasının başka bir nedeni olamaz." dedi.

    "Tüm Avrupa'yı Finlandiyalaştırarak tarafsız yapmak istedi ancak NATO'laştırdı"

    ABD'nin son dönemde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine verdiği desteğe de işaret eden Biden, "Putin, tüm Avrupa'yı Finlandiyalaştırarak tarafsız yapmak istedi ancak hepsini NATO'laştırdı." diye konuştu.

    Joe Biden dan Putin, tüm Avrupa yı NATO laştırdı açıklaması #1

    Kuzey Kore gafı

    ​​​​​​​Biden'ın konuşmasında, Rusya'ya yaptırımlar konusunda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken "Güney Kore" yerine "Kuzey Kore" demesi ise dikkati çekti.

    Joe Biden dan Putin, tüm Avrupa yı NATO laştırdı açıklaması #2


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