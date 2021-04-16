Joe Biden'dan Rusya açıklaması: Gerilimin azalmasının zamanı geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Donbas krizi ile gerilen ABD-Rusya ilişkileri hakkında "Rusya ile yaşanan gerilimin azalmasının zamanı geldi" diye konuştu.

ABD ve Rusya ilişkileri Donbas krizi ile gerilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında gerilimin azalması gerektiğini belirtti.

"EĞER ABD DEMOKRASİSİNE MÜDAHALE ETMEYE DEVAM EDERSE YANITIMIZ HAZIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin başkanlık seçimlerine Moskova'nın müdahale ettiği sonucuna vardıklarını söylediğini aktaran Biden, "Eğer Rusya, ABD demokrasisine müdahale etmeye devam ederse, yanıtımız hazır" dedi.

"RUSYA'YA YAPTIRIMI TERCİH ETMİYORUM"

İki ülkenin olası bir zirve üzerinde çalıştığını kaydeden Biden, ülkesinin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayabileceğini ancak kendisinin bunu tercih etmediğini vurguladı.

Kuzey Akım-2 projesine de değinen Başkan Biden, "Bu, müttefiklerimizi etkileyen karışık bir mesele" ifadelerini kullandı.