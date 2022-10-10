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    Joe Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarına kınama

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınayarak "Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.
    • 10.10.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 21:25
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    Joe Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarına kınama

    Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı füze saldırılarına ABD'den kınama geldi.

    ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün Kiev dahil Ukrayna'nın birçok yerine yaptığı füze saldırılarını esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

    "Bu savaşın ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha gösterdi"

    Söz konusu saldırılarda sivillerin yaralandığına, yaşamını kaybettiğine ve askeri olmayan hedeflerin yerle bir edildiğine işaret eden Biden, "Bu saldırılar, Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha göstermiştir." görüşünü paylaştı.

    Rusya'ya yaptırım

    Biden, saldırılarda yaşamını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara da acil şifa dilerken Ukrayna'nın sonuna kadar yanında durma, Rusya'ya da yaptırım uygulama taahhüdünü bir kez daha yineledi.

    Açıklamasının sonunda Biden, "Bir kez daha Rusya'yı, bu gereksiz savaşa bir an önce son vermeye ve askerlerini Ukrayna'dan çekmeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurmuştu.

    Joe Biden dan Rusya nın Ukrayna ya yönelik füze saldırılarına kınama #1


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