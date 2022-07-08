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    Joe Biden'dan Şinzo Abe mesajı: Silah şiddeti her zaman derin iz bırakır

    Biden, Abe'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğradığı anda bile demokrasi işiyle meşguldü" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 16:36
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    Joe Biden'dan Şinzo Abe mesajı: Silah şiddeti her zaman derin iz bırakır

    ABD Başkanı Joe Biden, bir dönem başbakan olarak Japonya'ya liderlik eden Şinzo Abe'ye düzenlenen suikast hakkında açıklama yaptı.

    Biden, Abe'nin Nara kentindeki seçim kampanyası konuşması sırasında yaşanan silahlı saldırı nedeniyle "şaşkın, öfkeli ve derinden üzgün" olduğunu söyledi.

    "Halklarımız arasındaki dostluğun savunucusuydu"

    Barack Obama'nın başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan Biden, eski Japonya Başbakanı ile yakın çalışmasıyla biliniyordu.

    Biden, Abe'yi işaret ederek, "Milletlerimiz arasındaki ittifakın ve halklarımız arasındaki dostluğun savunucusuydu. En uzun süre görev yapan Japon Başbakanı'nın özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonu var olmaya devam edecek.

    "Silahlı şiddet, her zaman derin bir iz bırakır"

    Her şeyden önce, Japon halkına derinden değer verdi ve hayatını onlara hizmete adadı. Saldırıya uğradığı anda bile demokrasi işiyle meşguldü.

    Henüz bilmediğimiz birçok ayrıntı olsa da, şiddet içeren saldırıların asla kabul edilemez olduğunu ve silahlı şiddetin, bundan etkilenen topluluklarda her zaman derin bir iz bıraktığını biliyoruz.

    ABD, bu acı anında Japonya'nın yanında duruyor. Ailesine en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

    Joe Biden dan Şinzo Abe mesajı: Silah şiddeti her zaman derin iz bırakır #1


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