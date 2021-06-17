Joe Biden'dan soru soran muhabire azar

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme sonrası Cenevre'deki basın toplantısında ısrarla soru sormaya devam eden muhabiri azarladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre’nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından kürsüden ayrılan Biden’a, kapıdan çıktığı sırada bir muhabir, “Putin’in davranışlarını değiştireceğine sizi ne bu kadar inandırıyor” diye sordu.

"BEN NE ZAMAN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİM"

“Benim böyle bir güvencem yok, neler oluyor neden hep böyle yapıyorsun” diyerek muhabire bağıran Biden, muhabire, “Ben ne zaman böyle bir şey söyledim” dedi.

Joe Biden soru soran muhabiri azarladı VİDEO

"BİR GÜVENCE DEĞİL, SADECE GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM"

Vücut dilinden sinirlendiği ve gergin olduğu anlaşılan Biden muhabire, Putin ile ilgili olarak, “Ben dedim ki, davranışlarını değiştirecek şey, dünyanın geri kalanının onlara tepki vermesi ve dünyadaki önemlerini azalmakla olur” ifadelerini kullanarak, “Bir güvence değil, sadece gerçekleri söylüyorum” dedi.

"EĞER BUNU ANLAMIYORSAN YANLIŞ MESLEKTESİN"

Muhabirin ısrarla Putin’in daha önce değişmediğini ve Biden’ın bu şartlar altında görüşmeyi nasıl yapıcı olarak değerlendirdiğini sorması üzerine Biden muhabire, “Eğer bunu anlamıyorsan yanlış meslektesin” dedi.

BİDEN: ÇABUK SİNİRLENDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Konferansın ardından ABD’ye dönüş için başkanlık uçağına binmeden evvel Biden muhabirden özür diledi. Biden, “Çabuk sinirlendiğim için özür dilerim. Asla pozitif sorular sormuyorsunuz” dedi.

Muhabir ise sorduğu sorunun doğru olduğunu belirterek, “Putin görüşmenin ardından basın konferansında eleştirildiği şeylerin bir kısmını tekrar yaptı” ifadelerini kullandı. Biden ise, “Buraya yapmak için geldiğim şeyi yaptım” dedi.