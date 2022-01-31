Joe Biden'dan Taliban'a çağrı: İnşaat mühendisini serbest bırakın

Afganistan'da kaçırılan mühendis Frerichs için ABD Başkanı Biden açıklama yaptı. Taliban'a seslenen Biden, "Mark derhal serbest bırakılmalı. Bu pazarlık konusu olamaz" dedi.

Taliban, Amerikalı inşaat mühendisi Mark Frerichs’i rehin tutuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’a, 2 yıl önce Afganistan’da kaçırılan 59 yaşındaki ABD’li inşaat mühendisi Mark Frerichs’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"PAZARLIK KONUSU OLAMAZ"

Biden, "ABD’lilerin veya herhangi bir masum sivilin güvenliğini tehdit etmek kabul edilemez. Rehin almak özel bir zulüm ve korkaklık eylemidir. Taliban, meşruiyet özlemlerini dikkate almadan önce Mark'ı derhal serbest bırakmalı. Bu pazarlık konusu olamaz." dedi.

Daha önce ABD Donanması'nda görev yapan Frerichs, Afganistan'da yıllarca kalkınma projelerinde görev aldı.

AFGANİSTAN'DA REHİN TUTULAN SON AMERİKALI

Şubat 2020'de ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmeye yönelik anlaşmayı imzalanmasından bir ay önce kaçırıldı. Frerichs’in Afganistan’da rehin tutulan son ABD’li olduğu düşünülüyor.

"ONU EVE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban'ı onu serbest bırakmaya çağırıyoruz. Onu eve getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.







AP