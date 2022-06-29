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- Joe Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildiriye ilişkin açıklama
Joe Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildiriye ilişkin açıklama
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç" dedi.
- 29.06.2022 - 00:01
ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesini değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden; Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı kutladı.
"Zirveye harika bir başlangıç"
"Varılan memorandum nedeniyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya’yı kutluyorum" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:
"NATO’yu güçlendirecek ve müşterek güvenliğimizi destekleyecek Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç"