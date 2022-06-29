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Joe Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildiriye ilişkin açıklama

Joe Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildiriye ilişkin açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç" dedi.