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    Joe Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildiriye ilişkin açıklama

    ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç" dedi.
    • 29.06.2022 - 00:01
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    Joe Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildiriye ilişkin açıklama

    ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesini değerlendirdi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden; Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı kutladı.

    "Zirveye harika bir başlangıç"

    "Varılan memorandum nedeniyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya’yı kutluyorum" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:

    "NATO’yu güçlendirecek ve müşterek güvenliğimizi destekleyecek Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç"

    Joe Biden dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildiriye ilişkin açıklama #1


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