Joe Biden'dan yardımcısı Kamala Harris'e övgü dolu sözler

Demokratik Ulusal Komite'nin etkinliğinde konuşan Biden'ın, yardımcısı Harris hakkındaki sözleri dikkat çekti. Biden, 2022 ara seçimlerinin kritik olduğunu kaydetti.

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen şimdiden 2024 başkanlık seçimlerinin hesaplarını yapıyor.

Sağlığının elvermesi halinde yeniden aday olmak istediğini dile getiren Biden, geçmişteki konuşmalarının bazılarında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten "Başkan Harris" olarak bahsetmesi ise soru işaretlerine neden oldu.

"HER ZAMAN ARKAMDASIN KAMALA"

"Biden'ın niyeti Harris'i balkanlık koltuğunda görmek" yorumları yapılırken, Demokratik Ulusal Komite'nin düzenlediği etkinlikte Biden, "Kamala, seni seviyorum. Her zaman arkamdasın." dedi.

"HARİKASIN, EN İYİ ORTAKSIN"

Kamala Harris'e övgü dolu sözlerini sürdüren Biden, "Gerçekten harikasın. Sen hayal edebileceğim en iyi ortaksın." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın sözleri, seçimlerden bu yana geçen süre içinde kendi yönetimlerine yönelik yapılan eleştirilerin ardından geldi. Ayrıca, Biden'ın görev onayı, son ankette yüzde 33'e kadar gerilemiş durumda.

"2022 SEÇİMİ KRİTİK"

Joe Biden, konuşmasında partisine, görevdeki ilk yılında kaydedilen "muazzam ilerlemeye" katkıda bulunduğunu söyleyerek, verilen destek için teşekkür etti.

Bunula birlikte Bideni, birçok zorlukla karşılaştığını da dile getirdi.

ABD'de 8 Kasım'da ara seçim yapılacak. Seçimlerin Demokratlar için önemine vurgu yapan Biden, "2022 seçimi kritik." ifadesini kullandı.