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    Joe Biden'dan yaşı ve sağlığıyla ilgili açıklama

    ABD Başkanı Joe Biden, yaşı ve sağlığı konusundaki sorgulamaların "tamamen meşru" olduğunu belirterek, şu anda sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi.
    • 24.10.2022 - 19:11
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 19:12
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    Joe Biden'dan yaşı ve sağlığıyla ilgili açıklama

    ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi, yakında 80 yaşına girecek ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu sorgulanıyor..

    Biden'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde adaylık sinyali vermesi eleştirileri artırdı..

    "Başkanlık için yeterli değil" endişesi

    Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesimden birçok kişi, hareketlerini ve yaptığı gafları gerekçe göstererek Biden'ın başkanlık makamı için "yeterli" olmadığını savunuyor.

    Biden'a, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, sağlık durumu konusunda birçok destekçisinin "endişeli" olduğu anımsatıldı.

    "Tamamen meşru. Karara varmanın en iyi yolu beni izlemek"

    Bunun üzerine Biden, "Ben de dahil, birisinin yaşı konusunda endişe duyulması tamamen meşru. Ama bu konuda bir karara varmanın en iyi yolu beni izlemek. Hareketlerim yavaşladı mı? Tempom yerinde mi? Bunları görmek." ifadesini kullandı.

    "Kadere saygım sonsuz, yarın bir hastalığım olabilir ölebilirim"

    AA'nın aktardığı bilgilere göre Biden, 2024'te başkan olmasını engelleyebilecek durumlarla karşılaşabileceğini ancak buna çok ihtimal vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Benim kadere saygım sonsuz. Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim. Enerji seviyem, yapabileceklerim açısından insanlar beni değerlendirebilir. Benim onların dediklerini yapabileceğimi düşünüyorlarsa bu güzel. Ama böyle düşünmüyorlarsa bana karşı çıkabilirler."

    Joe Biden dan yaşı ve sağlığıyla ilgili açıklama #1



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