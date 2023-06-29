Joe Biden'den Putin gafı! Irak'ta savaşı kaybediyor... Çeşitli hareketleri ile gündeme gelen ABD Başkanı Biden, bir gazetecinin Wagner krizi sorusuna Putin'in Irak'ta savaşı kaybettiği cevabını verdi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden ilginç hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Çeşitli gaflarıyla konuşulan Biden, genellikle dengesini kaybedip yolunu şaşırıyor.

Gerçeklik payı olmayan cümleleriyle de konu olan Biden’ın yeni gafı Putin üzerinden…

Rusya’daki Wagner krizine dair bir sorunun yöneltildiği Biden’ın ağızından, ABD’nin işgal ettiği ülkenin adı çıkıverdi.

Beyaz Saray’da ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Biden, Putin’in Irak’ta savaştığını söyledi.

Biden “Kestirmek zor. Ama açıkça Irak’ta savaşı kaybediyor.” yorumunda bulundu.

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Rusya'da ne oldu?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken, bölgede bir başka kriz baş gösterdi.

Ukrayna’nın işgali esnasında aktif rol alan Rus paramiliter grup Wagner ile Rus ordusu yöneticileri arasında büyük bir kaos yaşandı.

Kaos, darbe girişimine döndü…

Wagner, kurusucu Yevgeniy Prigojin öncülüğündeki darbe girişimi, Vladimir Putin’in sert uyarıları sonrasında bastırıldı.