Joe Biden'ın 2024 başkanlık adaylığından çekilme ihtimali: Yerine 5 isim konuşuluyor ABD, yaşı nedeniyle yeniden adaylığı tartışmalı hale gelen Biden'ın yerine bazı alternatifleri tartışmaya başladı. Olası adaylar arasında dikkat çeken profiller yer alıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını söyledi.

80 yaşındaki Biden, ilerleyen yaşıyla ilgili endişelere rağmen geri adım atmıyor.

Ülkede, Biden'ın çekilme ihtimaline karşılık ise bazı alternatif isimler üzerinde duruluyor.

ABD basınından The Hill'in haberine göre, yaşı nedeniyle Biden'ın görev onayı geriledi. Bu durumun, iyileşmek yerine daha da kötüye gidebileceğine dikkat çekildi.

Yapılan bir ankete göre nüfusun neredeyse dörtte üçü, Biden'ın başkan olarak etkili bir şekilde hizmet edecek dayanıklılık ve keskinliğe sahip olmadığına inanıyor.

Demokratlar ve Demokrat eğilimli bağımsızlar arasında bile yüzde 67, partinin başka birini seçmesi gerektiğini savunurken, Biden'ın yerine aday olabilecek 5 muhtemel isim sıralandı.

1- Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Haberde, Harris'in, Biden'ın bariz mirasçısı olduğu belirtildi. Son iki röportajında başkanlığa hazır olduğunu belirten Harris'in tepkilere neden olduğu, söz konusu ismin ise bu ifadelerin "varsayımsal" olduğunu söylediği aktarıldı.

Harris için şu anda tek senaryonun, Biden'ın yeniden adaylıktan vazgeçmesi olduğu kaydedildi.

Ancak bu koşullar altında bile Harris'in Beyaz Saray'da koltuğu devralma fikrinden hoşlanmayan birçok Demokrat'ın varlığından söz edildi.

2- Kaliforniya Valisi Gavin Newsom

Newsom'ın geçen yıl ABD Başkanı Biden'a karşı bir meydan okumaya doğru ilerlediği ifade edildi.

Aynı zamanda partisini de eleştirdiği ve bu durumun "Biden'ı ima yoluyla eleştiriyor" yorumlarına neden olduğu notu paylaşıldı.

"Newsom Demokratların adayı olsa kazanabilir mi?" sorusu yöneltilerek şöyle denildi:

Enerjik bir savunucu. Ancak tipik bir Kaliforniya liberali imajı göz önüne alındığında, zorlu eyaletlerde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

3- Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg

Buttigieg'in, Harris gibi Biden'ın 2020 adaylığındaki rakiplerinden biri olduğu hatırlatıldı.

Haberde, "Buttigieg'in en önemli güçlü yönleri zekası ve özellikle televizyondaki iletişim becerileri." ifadesi kullanıldı.

Demokrat Parti'nin ana akım kesimindeki varlığına işaret edilerek, söz konusu ismin 2020'de, Bernie Sanders'a karşı Biden'ın lehine başkanlık yarışından çekildiği belirtildi.

Pete Buttigieg'in gelecekte başkan adayı olmasının muhtemel olduğu, fakat 2020'de siyahi seçmenler arasındaki zayıf performansının endişeyle karşılandığı belirtildi.

4- Michigan Valisi Gretchen Whitmer

ABD merkezli medya kuruluşu, Whitmer'ın nihai adaylığına ilişkin spekülasyonların giderek arttığını yazdı.

Gretchen Whitmer'ın henüz açığa çıkarılmamış zayıf noktalarının olduğu, ancak Biden'sız bir alanda son derece ciddi bir rakip olabileceği vurgulandı.

5- Alexandria Ocasio-Cortez

Joe Biden hakkında "Sınırlamalara bakacak olursak, oldukça iyi iş çıkardığını düşünüyorum." diyen Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez'in, temmuz ayında Biden'ın yeniden adaylığını desteklediği hatırlatıldı.

Biden'ın geri adım atması durumunda 33 yaşındaki Alexandria Ocasio Cortez'in Beyaz Saray'a yönelik arayışının hem hayranları hem de muhalifleri için heyecan verici olacağı kaydedildi.