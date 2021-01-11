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    Joe Biden'ın CIA Direktörü William Burns oldu

    ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın, CIA Direktörü olarak William Burns'ü atayacağı bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.01.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 15:10
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    Joe Biden'ın CIA Direktörü William Burns oldu

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden, görevi devralmaya hazırlanıyor.

    Hazırlık süreciyle Joe Biden'ın komuta ekibi de yavaş yavaş belli oluyor.

    CIA DİREKTÖRÜ WILLIAM BURNS

    Biden'ın kampanya ofisinden yapılan açıklmaya göre eski diplomat William Burns, ABD'nin yeni CIA Direktörü olacak.

    WILLIAM BURNS KİMDİR

    Eski diplomat Burns, Ürdün ve Rusya Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 33 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapmıştı. 2014 yılında emekli olarak, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı düşünce kuruluşunda görev yapmaya başlamıştı.

    ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama döneminde ise Dışişleri Bakanı Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Geçmişte Türkiye'yi de ziyaret etmişti.

    Joe Biden ın CIA Direktörü William Burns oldu #1

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