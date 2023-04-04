Joe Biden'ın Finlandiya mesajı: Gurur duyuyorum ABD Başkanı Biden, İskandinav ülkesinin NATO üyeliğini yorumladı. Biden, İsveç'i de karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

AA

Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olmasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan değerlendirme geldi.

Biden, yazılı açıklamasında, "Bugün, Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum." dedi.

Truman'ın sözlerini hatırlattı

Biden, 74 yıl önce bugün ABD ve diğer 11 ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü kurmak için bir araya geldiklerinde dönemin başkanı Harry Truman'ın "Gelecekte kaçınılmaz bir şey varsa, o da dünya halkının özgürlük ve barış için olan iradesidir." sözlerini hatırlattı.

"İsveç'i sabırsızlıkla bekliyorum"

Bir yıldan kısa süreyle Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onaylanma süreci olduğuna dikkati çeken Biden, İsveç'i de en kısa sürede NATO üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Biden, bu kapsamda Türkiye ve Macaristan'ı, İsveç'in onay sürecini gecikmeden tamamlamaya teşvik ettiğini söyledi.

"Putin Avrupa'yı ve NATO'yu bölebileceğini düşündü"

ABD Başkanı Biden, şu ifadeleri kullandı: