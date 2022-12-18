Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.669
0.31%
BTXN Coin
6.99
-5.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Joe Biden'ın Irak ve Afganistan gafı: Başkan olarak gittim

    Joe Biden'ın Irak ve Afganistan gafı: Başkan olarak gittim

    80 yaşındaki Biden, başkan olarak her iki ülkeye ziyaret düzenlediğini ileri sürdü. Biden'ın ifadeleriyle ilgili gerçek, çok geçmeden ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 15:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmanın hesaplarını yapıyor.

    Biden, böyle bir dönemde sık sık ortaya koyduğu ilginç hareketlerinin yanı sıra yanlış bilgi vermeyi de sürdürüyor.

    "İki kez başkan olarak gittim"

    Delaware eyaletinde düzenlenen bir programa katılan Biden, buradaki konuşmasında geçmiş dönemleri anlatırken gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandı.

    Biden, "Afganistan, Irak ve bu bölgelere bir savaşçı olarak değil, 38-39 kez başkan yardımcısı olarak girip çıktım. Yalnızca iki kez başkan olarak gittim." dedi.

    Joe Biden'ın Irak ve Afganistan gafı: Başkan olarak gittim ViDEO

    Afganistan ve Irak açıklamasıyla ilgili gerçek

    Ancak Biden, ABD Başkanı olarak söz konusu iki ülkeye henüz ziyaret gerçekleştirmiş değil.

    Irak'ta görev yapan oğlunu ziyaret etmek de dahil olmak üzere birçok kez Afganistan ve Irak'a giden Biden, bu ziyaretlerini sırasıyla 2011 ve 2016 yıllarında düzenledi.

    Joe Biden ın Irak ve Afganistan gafı: Başkan olarak gittim #1

    Biden'ın imza attığı gaflar

    ABD basınından Fox News, konuşması sırasında Biden'ın "38-39 kez" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, doğru sayının yaklaşık 21 olduğunu duyurdu.

    Öte yandan 80 yaşındaki Biden, bu yıl birkaç kez yanlış bir şekilde oğlu Beau Biden'ın Irak'ta öldüğünü iddia etti.

    Fakat Beau, 2015 yılında 46 yaşındayken beyin kanserinden yaşamını yitirdi.


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İlk KYK ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 3 aylık KYK ne zaman ödenecek?
    Eğitim

    İlk KYK ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 3 aylık KYK ne zaman ödenecek?

    Ergin Ataman: Ben çok kötü bir koçum
    Basketbol

    Ergin Ataman: Ben çok kötü bir koçum

    Görüş Bildir