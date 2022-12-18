Joe Biden'ın Irak ve Afganistan gafı: Başkan olarak gittim

Joe Biden'ın Irak ve Afganistan gafı: Başkan olarak gittim

80 yaşındaki Biden, başkan olarak her iki ülkeye ziyaret düzenlediğini ileri sürdü. Biden'ın ifadeleriyle ilgili gerçek, çok geçmeden ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmanın hesaplarını yapıyor.

Biden, böyle bir dönemde sık sık ortaya koyduğu ilginç hareketlerinin yanı sıra yanlış bilgi vermeyi de sürdürüyor.

"İki kez başkan olarak gittim"

Delaware eyaletinde düzenlenen bir programa katılan Biden, buradaki konuşmasında geçmiş dönemleri anlatırken gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandı.

Biden, "Afganistan, Irak ve bu bölgelere bir savaşçı olarak değil, 38-39 kez başkan yardımcısı olarak girip çıktım. Yalnızca iki kez başkan olarak gittim." dedi.

Joe Biden'ın Irak ve Afganistan gafı: Başkan olarak gittim ViDEO

Afganistan ve Irak açıklamasıyla ilgili gerçek

Ancak Biden, ABD Başkanı olarak söz konusu iki ülkeye henüz ziyaret gerçekleştirmiş değil.

Irak'ta görev yapan oğlunu ziyaret etmek de dahil olmak üzere birçok kez Afganistan ve Irak'a giden Biden, bu ziyaretlerini sırasıyla 2011 ve 2016 yıllarında düzenledi.

Biden'ın imza attığı gaflar

ABD basınından Fox News, konuşması sırasında Biden'ın "38-39 kez" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, doğru sayının yaklaşık 21 olduğunu duyurdu.

Öte yandan 80 yaşındaki Biden, bu yıl birkaç kez yanlış bir şekilde oğlu Beau Biden'ın Irak'ta öldüğünü iddia etti.

Fakat Beau, 2015 yılında 46 yaşındayken beyin kanserinden yaşamını yitirdi.