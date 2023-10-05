Joe Biden'in köpeği Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı ABD Başkanı Biden'ın Commander adlı köpeği, son dönemlerdeki saldırganlığı ve 11 ısırma vakası nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı.

AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın Commander adlı köpeği, Beyaz Saray'da uzun süredir gündem.

Biden'e kardeşi James Biden'den hediye olan Alman çoban köpeği Commander'in, son olarak geçen ay Beyaz Saray'da gizli servis ajanını ısırmasıyla, 11 kez ısırma vakası kayıtlara geçti.

CNN'de çıkan bir haberde ise Commander'in kamuoyuna açıklanmayan başka saldırılarının da olduğu iddia edildi.

Biden'in köpeği uzaklaştırıldı

Commander, son dönemlerdeki saldırganlığı nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı.

Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Biden ve eşi Beyaz Saray'da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsiyor." dedi.

"Commander şu anda Beyaz Saray kampüsünde değil"

Alexander, "(Jill Biden) Çözümler üzerinde çalışmaya devam ederken, ABD gizli servisinin ve ilgili herkesin sabrı ve desteği için minnettar. Sonraki adımlar değerlendirilirken Commander şu anda Beyaz Saray kampüsünde değil." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)