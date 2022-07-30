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    Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı

    Beyaz Saray, geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın, son yapılan testi de pozitif çıktığını duyurdu.
    • 30.07.2022 - 21:52
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 22:10
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    Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı

    ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.

    Beyaz Saray, bugün yaptığı açıklamasında Biden'ın testinin yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.

    Yeniden karantinaya girecek

    Yapılan açıklamada Biden'ın hiçbir semptom göstermediği belirtildi.

    Biden, yeniden karantinaya girecek.

    Joe Biden ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı #1

     

     


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