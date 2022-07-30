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- Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı
Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı
Beyaz Saray, geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın, son yapılan testi de pozitif çıktığını duyurdu.
- 30.07.2022 - 21:52
- Güncelleme : 30.07.2022 - 22:10
ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.
Beyaz Saray, bugün yaptığı açıklamasında Biden'ın testinin yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.
Yeniden karantinaya girecek
Yapılan açıklamada Biden'ın hiçbir semptom göstermediği belirtildi.
Biden, yeniden karantinaya girecek.