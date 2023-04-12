Joe Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi 4 adet bomba bulundu ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi polis, Londonderry kenti yakınlarındaki Creggan'daki bir mezarlıkta 4 adet boru tipi bomba buldu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.

İHA

Kuzey İrlanda’da, ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyareti nedeniyle güvenlik seviyesi üst seviyeye çıkarıldı.

Belfast Anlaşması’nın 25’inci yıl dönümü nedeniyle tansiyon yüksek.

4 adet boru tipi bomba bulundu

Bir de bunun üzerine polis, Londonderry kenti yakınlarındaki Creggan'da yer alan bir mezarlıkta 4 adet boru tipi bomba buldu.

Endişe verici olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kuzey İrlanda Emniyet Müdür Yardımcısı Bobby Singleton yaptığı açıklamada, "Bu cihazların keşfi daha da uğursuz ve endişe verici bir gelişmeydi. Terörizm Soruşturma Birimi'nden meslektaşlar şimdi bu soruşturmaya liderlik edecek." dedi.

Milliyetçiler protesto düzenlendi

Öte yandan dün Creggan'da Belfast Anlaşması’na karşı olan milliyetçiler tarafından protesto gösterisi düzenlenmiş, yüzleri maskeli bir grup ise polis aracına molotofkokteyli ile saldırmıştı.