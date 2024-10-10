Joe Biden'ın 'Milton Kasırgası' uyarısı endişeye yol açtı

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ABD yeni bir kasırga felaketine hazırlanıyor...

Florida eyaletinde etkili olması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin açıklamada bulunan ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın 9 Ekim'de eyaletin batısındaki Tampa Körfezi'nden karaya ulaşabileceğini duyurdu.

Merkez, Milton'un Florida'dan geçerken kasırga olarak kalmaya devam edebileceğini de bildirdi.

Öte yandan bir açıklama da, Beyaz Saray'da düzenlenen ve yetkililerin katıldığı brifinge katılan ABD Başkanı Biden'dan geldi.

BIDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası ile ilgili brifing alan ABD Başkanı Joe Biden, halka uyarılarda bulunarak, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." ifadesinde bulundu.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Biden, Florida'ya yaklaşan kasırgaya ilişkin "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yaptı.

Halka dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını kesin olarak dinlemeleri ve sığınak bulmaları konusunda uyarıda bulunan Biden, federal yönetim olarak Florida'daki yetkililerle ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile yoğun bir koordinasyon halinde çalıştıklarını belirtti.

TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Biden, kasırgada zarar görenlere 750 dolar yardım yapılacağı da dahil bazı iddialar ortaya atan eski ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki gösterdi.

Trump'ın açıklamalarını "sorumsuz, pervasız ve amansız dezenformasyon ve yalanlar" şeklinde tanımlayan Biden, Trump'ın böyle bir dönemde yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısı yapmıştı.